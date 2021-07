Mr. Robot, 3 cose che non hanno funzionato nel finale

In tutto il mondo, gli spettatori hanno amato Mr. Robot sin dal primo episodio. Hanno investito energie emotive per tutti i personaggi della serie passando anni a leggere ogni singola teoria. Rami Malek ha recitato alla grande e il team di sceneggiatori era disposto a correre rischi audaci.

Tutto perfetto quindi? Ebbene, no, perché i fan hanno notato alcuni problemi nel finale che ora vi segnaliamo.

La distruzione delle teorie

Nel corso della messa in onda dello show, ci sono stati numerosi fan che hanno esaminato ogni minimo dettaglio dell'inquadratura, delle riprese, piccoli pezzi di dialogo e qualsiasi incongruenza che potevano trovare per mettere insieme teorie folli. Purtroppo, però, quasi nessuna di queste analisi erano utili per il finale. Quanti avrebbero potuto immaginare che Mastermind fosse un falso alter ego di Elliot? Tutte le teorie sulla luce blu nella foresta in cui si è imbattuto Tyrell o sugli scorci della macchina di Whiterose avevano dei legami con la storia: il primo, ad esempio, commette crimini orribili per la sua macchina e Tyrell muore nella foresta. Certo non erano molto importanti ai fini narrativi, ma almeno avevano dei legami con i vari dettagli certamente più forti di quelli dedicati al protagonista.

Un'accettazione fittizia della solitudine

La serie parla di solitudine e trauma. La storia dell'hacker vigilante era stata realizzata principalmente per attirare lo spettatore in un intenso studio psicologico sulla solitudine e l'isolamento sociale di una persona con problemi psichiatrici. Pertanto, il finale deve riguardare l'accettazione della solitudine/trauma o la ricerca di un modo per vincere la solitudine/trauma. Quindi, come ha fatto il finale a risolvere tutto questo? In che modo MasterMind Elliot ha accettato il suo isolamento e il suo trauma? In che modo il reale Elliot ha vinto il proprio trauma? Mobley, Trenton, Romero sono tutti morti. AllSafe è in bancarotta. Gideon, a cui importava di Elliot, è stato assassinato. La madre di Elliot è morta fuori dallo schermo. Tyrell, che voleva essere amico di Elliot, viene ucciso nella foresta e dato per morto. Il fidanzato di Darlene, Cisco, viene ucciso in un bar. Angela viene giustiziata dall'Esercito Oscuro. Darlene viene cacciata da Elliot e MasterMind Elliot non esiste più. Di fatto il vero Elliot è ancora più solo che mai quindi non può vincere la solitudine, ma difficilmente può anche superarla. Lo show, però, non ci fa capire cosa succederà.

Mr. Robot come protettore

Questo è il più grande indizio di come il team di sceneggiatori non abbia pianificato intenzionalmente il finale. Affermano che Mr. Robot "è il protettore" nella mente di Elliot. Ma la verità è che ci sono state numerose occasioni in cui Mr. Robot era più un MasterMind dello stesso MasterMind. Nella prima stagione, è stato Mr. Robot a reclutare tecnicamente FSociety. È stato Mr. Robot a dire a MasterMind Elliot di usare il file .dat. È stato Mr. Robot che ha lavorato insieme a Tyrell per creare la Fase 2 e proprio MasterMind Elliot ha trascorso la maggior parte delle stagioni cercando di impedire a Mr. Robot di mettere in atto i suoi piani estremisti per abbattere l'élite. Se MasterMind Elliot è l'incarnazione della rabbia vendicativa contro la società, perché era così determinato a fermare i piani di Mr. Robot? E se il compito principale di Mr. Robot era proteggere Elliot, perché non ha mai tentato di liberare il vero Elliot dal loop mentale mentre MasterMind correva libero mettendo in pericolo il corpo dell'ospite e mettendo a rischio la vita degli amici del vero Elliot?

Mr. Robot si è conclusa nel 2019; dopo una tiepida accoglienza della stagione 4, i fan sono rimasti soddisfatti del finale, dopo quattro anni di grande successo che hanno permesso a Rami Malek di essere conosciuto in tutto mondo; la sua fama si è poi consolidata con il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Su Everyeye trovate la nostra recensione della stagione 4 di Mr. Robot.