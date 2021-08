Mr. Robot 4, ecco perché la serie è finita alla quarta stagione

Tutte le storie più belle devono prima o poi arrivare ad una fine. E così è stato anche per Mr. Robot, show con Rami Malek che inizialmente era stato pensato solo come un prodotto di nicchia, ma poi è diventato un vero è proprio cult apprezzato da una vasta fetta di pubblico. Ma perché, pur godendo di un buon successo, si è fermato alla stagione 4?

La risposta è in verità molto semplice, e arriva dal creatore Sam Esmail. In un comunicato pubblicato al termine della terza season da Hollywood Reporter l'uomo ha dichiarato: "Fin dal primo giorno, ho cercato di avere chiara la fine e ho deciso che arriverà con la prossima stagione di Mr. Robot. Nessuno di noi avrebbe voluto, ma rispettiamo così tanto il viaggio intrapreso da Elliot, da non voler rimandare ulteriormente l'inevitabile finale. Quindi la quarta stagione rappresenterà il capitolo finale di Mr. Robot." Si tratterebbe dunque di una decisione già scritta nell'arco narrativo pensato inizialmente da Esmail, e che avrebbe dovuto trovare in quel preciso e unico finale la conclusione del viaggio degli spettatori insieme a Elliot.

Secondo alcune voci Sam avrebbe pensato ad una quinta stagione ad un certo punto, tuttavia ha poi deciso di aggiungere qualche episodio alla quarta, risolvendo il problema. Inizialmente, infatti, Mr. Robot 4 doveva avere soltato 8 episodi, poi saliti a 13. Una decisione saggia quella di Esmail, che in questo modo evita di prolungare inutilmente la storia per poi perdersi, un po' come è successo ad altri show di successo che per amor di pubblico hanno continuato ad oltranza, abbassando inevitabilmente la qualità.

Il finale di Mr. Robot che vi abbiamo spiegato in un nostro articolo, è invece perfetto. Chiaramente già scritto, ha concluso nel modo migliore le vicende di Elliot, e ha convinto i fan. Anche quelli che non avevano accolto bene la premiere della quarta stagione di Mr. Robot.