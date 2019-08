Mr. Robot 4: Rami Malek nel full trailer dell'ultima stagione

Il full trailer della quarta stagione di Mr. Robot è ora disponibile online e le sequenze forniscono un quadro piuttosto oscuro di come andrà a finire la stagione conclusiva dell'acclamata serie creata da Sam Esmail. Lo show ha regalato la notorietà a Rami Malek, in seguito ulteriormente aumentata grazie alla sua performance in Bohemian Rhapsody.

Il full trailer in stile natalizio di Mr. Robot vede il ritorno del brillante Elliot Anderson, intenzionato a sconfiggere una volta per tutte alla minaccia dell'hacker Whiterose. Per il lancio delle nuove scene, il trailer è stato concepito con un'opening in versione Silent Night che preannuncia molto di quello che vedremo negli episodi conclusivi dello show.



La terza stagione di Mr. Robot è stata caratterizzata da alcune sequenze d'azione davvero epiche, oltre a momenti di cruda violenza. Ora ci si avvia verso la conclusione definitiva ma Rami Malek ha dichiarato:"Sapevo che sarebbe arrivato. Sono ovviamente triste; si tratta di un personaggio che adoro. Lo studio vorrebbe vederlo andare oltre. Sam Esmail, il creatore e produttore esecutivo, ha una storia che deve raccontare, e io sono d'accordo. Ci sono personaggi fantastici che devono essere lasciati andare a volte".

Sam Esmail ha chiarito che si tratta di un finale al quale aveva pensato da tempo:"Sin dal primo giorno ho iniziato ad arrivare ad una conclusione, e ho deciso che quel momento è finalmente arrivato. Grazie ai fan per questi tre anni, non vedo l'ora di condividere le emozioni finali con voi".

Le immagini ufficiali del backstage mostrano Rami Malek e Christian Slater impegnati nell'ultima stagione di Mr. Robot mentre a luglio era stato diffuso un trailer dello show che anticipava altre sequenze interessanti che vedremo nei nuovi episodi.