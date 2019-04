Mr. Robot 4: Sam Esmail descrive la fine della serie come un lungo special natalizio

Il creatore e sceneggiatore di Mr. Robot, Sam Esmail, è intervenuto nel corso di un panel al Tribeca Film Festival organizzato per la serie e qui ha rivelato qualche dettaglio sull'atteso finale.

Esmail si è rivolto direttamente al pubblico presente ricordando come di solito nel Regno Unito si usa terminare una serie: "C'è qualcuno che è fan della televisione britannica? Di solito le serie britanniche, come ad esempio The Office, tendono a concludere la propria storia con uno special natalizio, quindi la stagione finale di Mr. Robot sarà un lungo special di Natale che durerà circa una settimana nel Natale del 2015". Quindi, il dettaglio è l'anno in cui sarà ambientato il finale.

"La tagline della prima stagione - ha continuato Esmail - era 'La nostra democrazia è stata hackerata'. Un anno dopo è accaduto. In sede di sceneggiatura per questa quarta stagione, abbiamo continuato a farci ispirare dagli eventi reali ed è questa la parte più rilevante del lavoro. Quando abbiamo iniziato, l'hackering sembrava rilevante e il giorno dopo che USA Netowrk aveva ordinato la prima stagione completa si verificò l'hackering di Sony".

"Parte dei motivi per cui il pubblico ama la serie è che parla continuamente dell'oggi. Lo show è ancora ambientato nel 2015, anche in questa stagione finale, la tecnologia sembrerà datata, ma noi diciamo in maniera specifica che è il 2015, così oggi sembra quasi un'altra epoca". Infine, Esmail pensa se la serie fosse iniziata nel 2019: "Sarebbe stata carina e pù pittoresca. Penso anche a una serie come Veep: esisterebbe oggi?".