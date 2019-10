Mr. Robot 4: una star della serie parla dell'evento shock avvenuto nella premiere

Il 6 ottobre è stato un giorno di debutti per molte serie TV. Insieme a The Walking Dead e Supergirl è arrivata anche l'attesa quarta stagione di Mr. Robot, lo show con protagonista il premio Oscar Rami Malek, che durante la premiere ha mostrato subito un evento shock relativo a un personaggio.

Le dichiarazioni di Sam Esmail sulla conclusione della serie, che deve chiudere perfettamente il cerchio senza ricorrere a delle forzature, seguite successivamente da quelle che facevano riferimento a una stagione finale molto riflessiva di Mr. Robot, hanno fatto da apripista a quello che è stato il twist drammatico avvenuto durante la premiere: la morte del personaggio di Angela per mano degli uomini di Price.

L'attrice Portia Doubleday, interprete di Angela, ha parlato in esclusiva con Entertainment Weekly del tragico evento e di come ha discusso della genesi dell'evento con Esmail - ideatore della serie - che hanno portato a delle riprese durate due anni.

"Mi ricordo che stavo camminando sul prato con Sam e ho pensato 'Wow, amico. Questo mi rende nervosa'. In base alla scena, quando lavori su qualcosa che funziona bene da parecchio tempo, pensi di non avere più quei tipi di nervosismi, ma la cosa interessante è che invece erano proprio lì. Lui ha detto 'Perché?' mentre io 'Perché non sono stata in questa situazione da due anni'."

L'attrice si è poi soffermata sulla morte del suo personaggio e delle conseguenze che l'evento potrà avere su Price:

"Io credo che lei ha scelto di stare seduta lì per affrontare l'ipocrisia che le persone come Prince rappresentano, e penso che sia una cosa incredibilmente potente".

La quarta e conclusiva stagione di Mr. Robot è composta da 13 episodi in onda negli Stati Uniti dal 6 ottobre. In Italia sarà invece trasmessa sul canale Premium Action di Mediaset Premium a partire dal prossimo 15 ottobre.