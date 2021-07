Mr. Robot, quanti anni ha Elliot? Tutto sul protagonista di Rami Malek

Mr. Robot è una serie tv creata dallo sceneggiatore Sam Esmail e trasmessa dal 2015 al 2019. La serie, fin dal suo debutto, ha ottenuto un grande successo di pubblico e ciò ha permesso al produttore di rinnovarla per altre stagioni. Il successo è dovuto soprattutto all'interpretazione di Rami Malek del suo protagonista Elliot.

Elliot Alderson è un ex ingegnere di sicurezza informatica di Allsafe Cybersecurity e membro di fsociety che soffre di disturbo d'ansia sociale, depressione clinica e paranoia. La sua vita interiore viene rivelata tramite voci fuori campo che forniscono informazioni sul suo stato mentale, le sue opinioni sulle persone che incontra e l'attività intorno a lui.

Questi dialoghi con il pubblico sono progettati per aiutarci a interpretare il mondo di Elliot, ma data la sua malattia mentale, è un narratore inaffidabile, che ci lascia incerti se ciò che ci dice che stiamo vedendo è effettivamente ciò che sta accadendo. Al di là di ciò, quanti anni ha il protagonista?

Elliot è nato il 17 settembre 1986 e questo viene mostrato nell'episodio della prima stagione in cui è in ospedale (Il bug). Proprio grazie a un frame sulla sua cartella clinica si scopre che è nato 17 settembre 1986, quindi ora avrebbe 35 anni, ma nel periodo in cui era ambientata la serie ne aveva 28.

Mr. Robot si è conclusa nel 2019; dopo una tiepida accoglienza della stagione 4, i fan sono rimasti soddisfatti del finale, dopo quattro anni di grande successo che hanno permesso a Rami Malek di essere conosciuto in tutto mondo; la sua fama si è poi consolidata con il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Su Everyeye trovate la nostra recensione della stagione 4 di Mr. Robot.