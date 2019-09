Mr. Robot: Ashlie Atkinson entra nel cast della quarta e ultima stagione

Secondo quanto rivelato da Deadline, Ashlie Atkinson è entrata a far parte del cast della quarta e ultima stagione di Mr. Robot in qualità di series regular; la stagione esordirà negli USA questo autunno.

L'attrice, vista di recente in BlackKklansman di Spike Lee, avrà un ruolo opposto ai protagonisti della storia, ovvero Malek e Christian Slater, e il suo personaggio si chiamerà Janice, una tassidermista chiacchierona con un particolarissimo sense of humour. Nel resto del cast della serie ritroveremo come sempre Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallström, Grace Gummer, Michael Cristofer e BD Wong.

Su queste pagine potete recuperare se non l'avete ancora fatto il trailer ufficiale di questa quarta stagione, caratterizzato da un'opening in versione Silent Night che preannuncia molto di quello che vedremo negli episodi conclusivi dello show. Sam Esmail aveva già chiarito che si tratta di un finale al quale aveva pensato da tempo:"Sin dal primo giorno ho iniziato ad arrivare ad una conclusione, e ho deciso che quel momento è finalmente arrivato. Grazie ai fan per questi tre anni, non vedo l'ora di condividere le emozioni finali con voi".

Infine, riguardo la collocazione temporale: "Parte dei motivi per cui il pubblico ama la serie è che parla continuamente dell'oggi. Lo show è ancora ambientato nel 2015, anche in questa stagione finale, la tecnologia sembrerà datata, ma noi diciamo in maniera specifica che è il 2015, così oggi sembra quasi un'altra epoca". Infine, Esmail pensa se la serie fosse iniziata nel 2019: "Sarebbe stata carina e pù pittoresca. Penso anche a una serie come Veep: esisterebbe oggi?".