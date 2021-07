Mr. Robot, Christian Slater protagonista della pubblicità HP Wolf Security

Da qualche settimana HP ha pubblicato il nuovo video pubblicitario di HP Wolf Security, piattaforma integrata per una protezione multilivello, dall'hardware al sistema operativo. Come testimonial per questa campagna è stato scelto Christian Slater, star di Mr. Robot, che racconta proprio le vicende di un hacker, con protagonista Rami Malek.

A causa della pandemia molte persone hanno concentrato le proprie giornate lavorative, per necessità o come opportunità da cogliere, con lo smart working.

In questo modo molti più utenti necessitano di una protezione efficace contro gli attacchi informatici causati da hacker.



E chi meglio di Christian Slater poteva prestare il volto alla pubblicità di HP che promuovo proprio il suo nuovo sistema di protezione a 360° per gli utenti che vogliono difendere i propri software ma anche gli hardware dei quali dispongono.

Un video pubblicitario che è già disponibile da diverse settimane sui canali social dell'azienda e che ora vi mostriamo anche in noi.

Mr. Robot si è conclusa nel 2019; dopo una tiepida accoglienza della stagione 4, i fan sono rimasti soddisfatti del finale, dopo quattro anni di grande successo che hanno permesso a Rami Malek di essere conosciuto in tutto mondo; la sua fama si è poi consolidata con il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody.



Su Everyeye trovate la recensione della stagione 4 di Mr. Robot, show creato da Sam Esmaili.