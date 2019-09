Mr. Robot: il creatore Sam Esmail vuole concludere al meglio la serie, senza forzature

Mr. Robot verrà concluso con la quarta stagione, come confermato da USA Network, la rete dove va in onda lo show incentrato su Elliot Alderson (Rami Malek), e il creatore Sam Esmail ha tutte le intenzioni per chiudere al meglio la storia.

Esmail aveva già dichiarato di non voler proseguire con la serie più del dovuto e si è reso conto che la narrazione si stava avviando verso la sua conclusione naturale, priva di forzature. Si tratta di una visione condivisa dal team creativo e anche da Malek. Inoltre, l'autore aveva chiaro fin dall'inizio quali sarebbero stati i due episodi finali. Parlando con Variety, lo showrunner ha dichiarato: "abbiamo calcolato come arrivare al punto finale in modo organico, senza lasciare la sensazione che stessimo annaspando o allungando il brodo e così ci siamo approcciati alla storia, facendoci dire da essa che questa sarebbe stata l'ultima stagione". Esmail ha spiegato che avrebbero avuto l'opportunità di proseguire ed esplorare nuove idee, ma "nulla di tutto questo ci sembrava giusto o interessante".



Esmail aveva descritto la fine di Mr. Robot come uno special natalizio e infatti i 12 episodi copriranno la settimana natalizia del 2015, un anno così lontano dal punto di vista delle evoluzioni in campo tecnologico che potrebbe far sembrare l'ambientazione "una rappresentazione storica".

Lo showrunner mostra di avere grande rispetto per il pubblico, verso il quale bisogna "essere onesti", soprattutto per quanto riguarda i colpi di scena. "Vogliamo cercare di sorprendere gli spettatori in modo accattivante, ma allo stesso tempo restando fedeli al carattere dei personaggi. Altrimenti il tutto risulta in un esercizio di stile superficiale pieno di colpi di scena e svolte utili solo a dire 'ti ho fregato!' Le rivelazioni devo avvenire in modo autentico e basato sulla personalità dei personaggi".



La quarta stagione di Mr. Robot debutterà il 6 ottobre e il full trailer fornisce un'ottima anteprima su cosa aspettarsi.