Mr. Robot: la prima immagine dell'ultima stagione dello show con Rami Malek

Sono trascorsi quasi due anni dalla terza stagione di Mr. Robot e nel frattempo Rami Malek si è portato a casa un Oscar per l'interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Il creatore di Mr. Robot, Sam Esmail, ha diffuso la prima immagine della quarta e ultima stagione dello show trasmesso da USA Network e Premium Play.

L'immagine svelata qualche ora fa potrebbe contenere un indizio molto importante per i fan sull'ultima stagione dello show.

"Nel corso dell'anno presenteremo l'ultima stagione di Mr. Robot" ha spiegato Esmail "Questa stagione è qualcosa di cui sono veramente orgoglioso e non vedo l'ora di condividerlo con i fan. Detto questo, ho accennato al fatto che la stagione conclusiva si svolgerà durante le vacanze di Natale 2015 ma farò un ulteriore passo in avanti. L'ultima stagione sarà piena di risposte, hacking e sangue".



Anche la star Rami Malek ha condiviso l'entusiasmo per il finale della serie prospettato da Esmail:"Mi sono fidato di Sam in maniera implicita. Quindi se questo è il modo in cui pensava di poter chiudere la trama, allora sono con lui; è un modo molto coinvolgente, emozionante e penso sia ovviamente ben ponderato per porre fine a questa storia e questa serie. Notevole. Sono ammirato per quello che ha fatto in questa stagione".

Un lungo special natalizio, l'aveva descritto Sam Esmail. Come avrà scelto di concludere uno degli show tv più amati degli ultimi anni?

Una serie con un fascino rivoluzionario che ha catturato tantissimi fan in tutto il mondo.