Mr. Robot: la quarta stagione sarà l'ultima della serie USA network

Mr. Robot finirà con la quarta stagione ed è arrivata adesso la conferma direttamente da USA Network, il canale dove la serie con Rami Malek va in onda.

Il 20 agosto Rami Malek aveva rilasciato un'intervista nella quale diceva di essere al corrente del fatto che la quarta stagione sarebbe potuta, eventualmente, essere l'ultima, nonostante fosse anche convinto del fatto che, quando una serie va bene, i network sono generalmente poco avvezzi a farle finire.

Tuttavia adesso Collider, che ha parlato con il creatore del serial Mr. Robot, Sam Esmail, riporta che lui non ha alcuna intenzione di procedere oltre con la narrazione perché sin dall'inizio non aveva preventivato più di quattro stagioni e la storia che aveva in mente di raccontare sta per arrivare a una naturale conclusione:

"Quando ho creato il mondo di Mr. Robot, ho pensato che sarebbe stata una serie televisiva di nicchia con un piccolo seguito di culto. Negli ultimi tre anni è diventato molto di più, e sono continuamente sopraffatto e onorato dal riconoscimento che lo show ha ottenuto e dall'incredibile cast e troupe che lavorano instancabilmente per aiutare a portare la mia visione alla vita. Fin dal primo giorno, ho cercato di giungere a una conclusione - e con la prossima stagione di Mr. Robot, ho deciso che la conclusione è finalmente arrivata. Tutti i membri del team creativo, comprese le persone straordinarie di USA, non volevano dirsi addio, ma alla fine abbiamo troppo rispetto per il viaggio di Elliot per andare oltre quello che è il suo giusto finale. Pertanto, la quarta stagione servirà come capitolo finale della storia di Mr. Robot. Ai fan dello spettacolo dico: grazie per gli ultimi tre anni, e non vedo l'ora di condividere questa emozionante stagione finale con voi."

"Mr. Robot narra la storia di Elliot Alderson, sociofobico, depresso e dipendente dalla morfina. Elliot è un giovane ingegnere informatico nella città di New York che, però, nella vita privata è uno stalker e giustiziere informatico. Presto viene contattato da un insurrezionalista che si fa chiamare Mr. Robot e che lo invita ad unirsi al suo gruppo di attivisti-hacker."