Mr. Robot: Rami Malek e Christian Slater nelle immagini ufficiali del backstage

Dopo il successo di Bohemian Rhapsody e il conseguente Oscar come miglior attore protagonista, Rami Malek si prepara a tornare sul piccolo schermo con l'attesa stagione finale di Mr. Robot.

USA Network ha recentemente pubblicato il primo promo di Mr. Robot 4 in occasione del Comic-Con di San Diego, ma ora grazie a Comingsoon.net possiamo mostrarvi le immagini ufficiali del backstage in cui spicca il confronto tra i personaggi di Malek e Christian Slater. Potete trovare la galleria in calce alla notizia.

Mr. Robot segue le vicende di Elliot Anderson (Malek), un ex ingegnere di sicurezza elettronica che viene coinvolto in una società segreta di hack dopo essere ingaggiato dal loro misterioso leader. La terza stagione dello show si è concentrata sulla manipolazione delle persone, mentre i nuovi episodi episodi esploreranno le conseguenze dello sconvolgente finale (vedi: recensione Mr. Robot 3).

Ambientata in un anno corrispondente al nostro 2015, la quarta e ultima stagione di Mr. Robot debutterà questo autunno a data ancora da destinarsi. Cosa vi aspettate dal gran finale della serie? Diteci lavostra, come sempre, nei commenti qui sotto. Nel frattempo qui potete trovare anche la prima immagine ufficiale di Mr. Robot 4, stagione che lo sceneggiatore Sam Esmail ha descritto come un "lungo speciale natalizio".