Mr. Robot rinnovato per una quarta stagione da USA Network

USA Network ha rinnovato ufficialmenteper una quarta stagione dopo i buoni risultati registrati dalla terza, ancora in onda negli Stati Uniti.

Ad annunciarlo è stato lo stesso creatore della serie, Sam Esmail, attraverso il suo profilo Instagram: “State tutti calmi. La writer-room di Mr. Robot 4.0 è ufficialmente aperta per lavori”. Esmail, oltre che creare la serie, ha diretto anche tutti gli episodi della seconda e terza stagione (più tre episodi della prima). Questa notte andrà in onda negli Stati Uniti il finale della terza stagione; tra i protagonisti Rami Malek, attualmente impegnato nelle riprese di Bohemian Rhapsody nel ruolo di Freddie Mercury, e Christian Slater, nominato recentemente ai Golden Globe per miglior attore non protagonista di una serie televisiva.

Nel cast troviamo anche Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallstrom, Grace Gummer, Michael Cristofer, Bobby Cannavale e BD Wong.

Sinossi (via Wikipedia): Elliot Alderson è un giovane tecnico informatico di New York che lavora come esperto di sicurezza informatica alla ditta Allsafe. Sociofobico, schizofrenico, la mente di Elliot è pesantemente influenzata dai deliri paranoici e dalle allucinazioni che gli causano grossi problemi nel relazionarsi con le persone e lo fanno vivere in un costante stato di ansia e paranoia. Nella vita privata Elliot è uno stalker informatico che tratta le persone come computer da hackerare per scoprirne i segreti più intimi e spesso agendo come una sorta di giustiziere informatico. Elliot viene avvicinato da Mr. Robot, un misterioso anarchico-insurrezionalista, che intende introdurlo in un gruppo di hacktivisti conosciuti con il nome di fsociety.