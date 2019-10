Mr. Robot: la scioccante immagine di un personaggio morto nel finale della première

Il prologo della première della quarta e ultima stagione di Mr. Robot, show ideato da Sam Esmail e con protagonista il premio Oscar Rami Malek, ha scioccato i fan per la piega che ha preso il destino di uno dei personaggi più rappresentativi della serie che racconta le vicende dell'hacker Elliot Anderson, giunte ormai alla conclusione.

Non proseguite nella lettura della news se non volete anticipazioni riguardo l'ultima stagione di Mr. Robot.

Nel finale del primo episodio, l'amica d'infanzia di Eliot, Angela Moss (Portia Doubleday) viene uccisa violentemente da Whiterose e dall'Armata Oscura, dopo che suo padre, Phillip Price (Michael Cristofer) ha provato a far entrare Angela nelle grazie di Whiterose.

Inizialmente Esmail mostra indirettamente la morte di Angela, colpita sullo sfondo mentre Phillip Price si allontana dalla panchina dove hanno conversato.



Un'istante dopo si capisce che Angela è realmente morta. Ora è possibile mostrarvi l'immagine che certifica l'addio di Angela allo show, diffusa da USA Network.

Questa raccapricciante immagine appare per un solo secondo intorno al quarantesimo minuto dell'episodio. Accade quando Elliot e il suo personaggio di Mr. Robot (Christian Slater) si trovano nell'appartamento del ragazzo per discutere di come quest'ultimo stia gestendo sua sorella Darlene, per quanto riguarda la morte di Angela. Non riesce a mostrarle la foto del cadavere, tuttavia la scena mostra che l'immagine viene bruciata nel cervello di Elliot.

Salute mentale, delirio e percezione distorta sono alla base dello show e Sam Esmail sta conducendo lo spettatore proprio in quella direzione. La stagione finale sarà molto riflessiva.

Portia Doubleday ha parlato proprio di questo evento scioccante, che riguarda direttamente il suo personaggio.