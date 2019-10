Mr. Robot: la stagione finale sarà molto riflessiva

Mr. Robot, la serie TV a tema hacking con protagonista il premio Oscar Rami Malek, si concluderà con la quarta stagione e il suo ideatore, Sam Esmail, ha confessato che per gli spettatori sarà possibile assistere a un finale molto introspettivo e riflessivo.

Le precedenti dichiarazioni di Esmail su Mr. Robot avevano confermato la volontà dell'autore di chiudere definitivamente la serie cercando di curare più dettagli possibili e senza ricorrere in forzature.

Aspettando l'imminente uscita della quarta stagione - che sarà ambientata durante le vacanze natalizie del 2015 - Esmail ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva al portale Entertainment Weekly sul finale della serie e sulla storyline dei personaggi principali.

Queste le parole di Esmail a proposito del rapporto tra Elliot e Mr. Robot:

"Il tema principale della terza stagione era la disintegrazione, dove abbiamo potuto vedere Elliot e Mr. Robot andare in contrasto tra di loro come mai era successo prima all'interno della serie, mentre invece per la quarta stagione la parola più adatta è integrazione. Alla fine della terza stagione avevamo potuto notare una parte di questa nuova riconciliazione, e la quarta inizierà con loro che lavoreranno insieme".

A proposito delle azioni morali svolte dal protagonista, Elliot, e di quali potranno essere i suoi comportamenti, l'ideatore si è espresso così:

"Abbiamo tutti dei dubbi sulle scelte di Elliot e sulla sua morale. Ci piace molto esplorare le zone grigie della sua personalità da eroe, o da antieroe, come lo chiamerebbero in molti. Amiamo scoprire dove tutto ciò lo ha portato, se sta facendo veramente le scelte etiche più giuste, nonostante le conseguenze a cui va incontro. Nella nuova stagione questo verrà tutto messo alla prova".

Infine ecco la parte relativa al sentimentalismo che caratterizzerà questa stagione:

"Apprezzo quando nelle serie TV britanniche ci sono gli speciali di Natale che chiudono le serie, cime ad esempio è successo con The Office. Realizzare questo capito finale durante il Natale aggiunge quindi un certo sentimentalismo. Durante le vacanze c'è qualcosa che ti porta a riflettere su tutto quello che hai fatto nell'ultimo anno, e dato che questa è la parte finale del viaggio di Elliot volevamo un tono riflessivo e sentimentale che caratterizzasse la stagione".

La quarta e conclusiva stagione della serie farà il suo debutto il prossimo 6 ottobre. Qualora non l'abbiate ancora visto, vi lasciamo al trailer di Mr. Robot.