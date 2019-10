Mr. Robot: tiepida accoglienza per la première della quarta stagione

La quarta e ultima stagione di Mr. Robot ha debuttato con la morte scioccante di uno dei personaggi principali, ma il ritorno dello show dopo due anni di assenza ha portato a una tiepida accoglienza, se non addirittura fredda.

Come riportato da Deadline, il primo episodio della serie creata da Sam Esmail ha ottenuto dei rating di 0.13 nella fascia demogragica 18-49. Ciò rappresenta un deciso passo indietro rispetto alla terza stagione, che ha debuttato con un rating di 0.22. Si è passati così da circa 680.000 spettatori a circa 440.000, segno che la pausa non ha fatto bene allo show con protagonista il premio Oscar Rami Malek e che il pubblico si è in qualche modo disaffezionato al prodotto nonostante in questa stagione si giungerà a una conclusione della storia, con un approccio che lo showrunner ha definito riflessivo.



Viene anche fatto notare, però, che una spiegazione del calo degli ascolti può essere legata anche allo spostamento della messa in onda, passata dal mercoledì alla domenica, il che significa doversi scontrare con Sunday Night Football e The Walking Dead. Però, anche la serie post-apocalittica targata AMC non si è presentata molto in forma, facendo registrare il record negativo di ascolti.

Mr. Robot è trasmesso da USA Network e la stagione conclusiva, iniziata il 6 ottobre, è composta da 13 episodi.