Mrs. America: la serie con Cate Blanchett sarà diretta dai registi di Captain Marvel

Secondo quanto riportato da HN Entertainment, i registi di Captain Marvel Anna Boden e Ryan Fleck si occuperanno della regia di Mrs. America, serie targata FX che vedrà Cate Blanchett nei panni di una politica conservatrice e antifemminista.

Il report afferma inoltre che le riprese dello show avranno luogo dal 19 giungo al 1 novembre a Toronto.

Mrs. America sarà incentrata sulla figura di Phyllis Sclhafly e racconterà la storia vera del movimento che ha lottato per l'Equal Rights Amendment. Lo show, attraverso la prospettiva delle donne dell'epoca come alcune tra le più importanti femministe della seconda onda, porterà sul piccolo schermo la storia di una guerra culturale che ha cambiato per sempre la politica degli Stati Uniti, alimentando anche l'ascesa della Moral Majority.

I due registi vengono dal grande successo di Captain Marvel, il nuovo film targato Marvel Studios che a breve dovrebbe superare il traguardo del miliardo di dollari al box office mondiale - mentre vi scriviamo è arrivato a quota $938 milioni. Primo film Marvel del 2019, Captain Marvel ha anticipato di pochi mesi la release di Avengers: Endgame, attesissimo capitolo dei Vendicatori che arriverà nelle sale il 24 aprile. Pur essendo ambientato negli anni 90, il film è stato collegato direttamente al nuovo Avengers grazie alla scena post-credit.