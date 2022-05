Mrs. American Pie: Josh Lucas si unisce al cast della serie con Ricky Martin!

Recentemente è stato annunciato l'arrivo di Mrs. American Pie, serie con Ricky Martin, Laura Dern, Allison Janney e Leslie Bibb, che andrà ad adattare l'omonimo libro di Juliet McDaniel. Adesso a questo cast di alto livello si unisce un altro attore, che interpreterà il protagonista maschile Douglas Simmons: si tratta di Josh Lucas.

Lucas viene da un momento particolarmente favorevole. Ha infatti appena terminato le riprese di The Black Demon, film indipendente di Paul Struger in arrivo nel 2023, e inizierà presto la produzione del thriller Blood For Dust, dove reciterà al fianco di Kit Harington.

La serie ci porterà negli anni '70, periodo in cui le donne hanno iniziato ad entrare in ruoli più importanti nella società e negli ambienti lavorativi. Qui seguiamo Maxine Simmons, che spera di fare la grande scalata per arrivare in una posizione ben diversa da quella in cui si trova. Maxine si ritrova a parlare con le donne più importanti dell'alta società di Palm Beach, tuttavia, poiché proviene da un contesto molto diverso e sicuramente meno abbiente, non sarà semplice per lei arrivare in alto.

Da questa semplice trama è chiaro che Mrs. American Pie ci farà fare un tuffo profondo in ciò che significa veramente l'alta classe e cosa serve per arrivarci. Lo show è stato creato e scritto da Abe Sylvia, che ha scritto Gli occhi di Tammy Faye e diretto da Tate Taylor (Breaking News nella contea di Yuba).