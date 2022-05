Mrs. American Pie, Ricky Martin protagonista dello show Apple con Laura Dern!

Apple TV+ continua a puntare fortissimo sulla serialità televisiva: dopo lo strepitoso successo di Ted Lasso, in particolare, la piattaforma streaming sembra intenzionata a provare ancora una volta a dire la sua nel mondo delle serie comedy, annunciando questa Mrs. American Pie con un cast di quelli che non passano inosservati.

Ad essere annunciate prima di chiunque altro erano state infatti le due protagoniste Laura Dern (che a breve rivedremo in Jurassic World: Il Dominio in compagnia di Sam Neill e Jeff Goldblum) e Kristen Wiig: due fuoriclasse a cui, a quanto pare, verrà affiancato un nome noto (più che noto!) perlopiù al mondo della musica, ma non proprio nuovo a incursioni su grande e piccolo schermo.

Stiamo parlando di Ricky Martin: la star di Livin' la Vida Loca farà infatti parte del cast di questa Mrs. American Pie insieme a Dern e Wiig, aggiungendo quindi lo show Apple ad un curriculum che già vanta apparizioni in show non esattamente sconosciuti (ricordiamo in particolare le apparizioni in Glee e American Crime Story: l'Assassinio di Gianni Versace).

Martin vanta inoltre anche una discreta esperienza da doppiatore, avendo preso parte al Classico Disney Hercules nel 1997 e a Minions (2015), nonché a un episodio di American Dad. Sarà in grado di non sfigurare al fianco delle sue illustri colleghe? Lo scopriremo solo tra qualche tempo.