A due anni di distanza dalle prime indiscrezioni, ora sappiamo bene che Betty Giplin è la protagonista di Mrs. Davis, eppure, stando alle recenti dichiarazioni dell'attrice, entrare nel cast della serie di Tara Hernandez e Damon Lindelof è stato tutt'altro che facile.

"Gli ho chiesto a cosa stesse lavorando" ha dichiarato Giplin, "ma l'ho fatto tirando in ballo un amico che chiede di un amico. No, non lo stavo chiedendo per me; ma in realtà lo stavo assolutamente facendo!". In particolare, dentro di lei continuava a ripetersi di voler interpretare la signora Davis a tutti i costi.

La recita è proseguita anche quando ha letto la sceneggiatura – fingendo un comportamento freddo e distaccato –, dopodiché ha ammesso che sarebbe stata disposta perfino a interpretare un albero sullo sfondo, se soltanto Lindelof ed Hernandez gliel'avessero chiesto. "Lo show è così divertente e ben scritto che lo vedi... nella tua mente, qualcosa del genere" ha continuato. "Nonostante sia la commistione di 57 generi differenti, sapevo esattamente di cosa stesse parlando e volevo disperatamente far parte di quel mondo".

A quanto pare è riuscita a raggiungere il proprio obiettivo, ma non è l'unica: anche David Arquette di Mrs Davis ha avverato il suo sogno nell'interpretare la figura di un mago. Nel cast, oltre a Giplin e Arquette, ricordiamo Jake McDorman (Wiley), Andy McQueen (Jay) ed Elizabeth Marvel (Celeste Abbott).

La serie, invece, racconta la storia di una suora che produce marmellata di fragole e del suo risoluto, tenace obiettivo di distruggere un'intelligenza artificiale nota col nome di Mrs. Davis. Riuscirà a raggiungere il suo scopo – proprio come l'attrice che la interrpeta? Non ci resta che scoprirlo: tutti gli episodi sono disponibili su Apple TV+.