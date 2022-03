Mrs. Davis: Betty Gilpin protagonista della nuova serie Peacock di Damon Lindelof

Secondo quanto riportato da Deadline, Betty Gilpin sarà la protagonista di Mrs. Davis, nuova serie drammatica prodotta e sceneggiata da Tara Hernandez e Damon Lindelof per la piattaforma streaming Peacock di proprietà di NBCUniversal. La serie potrà contare anche sulla regia di Owen Harris, già dietro a San Junipero per la serie Black Mirror.

Harris (Black Mirror: San Junipero, Brave New World) dirigerà alcuni episodi, incluso l'episodio pilota della serie che sarà prodotta anche da Warner Bros. Television. Come accennato, Hernandez e Lindelof non saranno solo i produttori esecutivi dello show ma anche gli showrunner. Mrs. Davis è descritto come un'esplorazione del conflitto tra fede e tecnologia, una battaglia epica di proporzioni bibliche e binarie.

Gilpin interpreterà una suora che va a combattere contro un'intelligenza artificiale onnipotente. La serie la riunirà a Lindelof; Gilpin, infatti, ha precedentemente recitato nel film thriller satirico del 2020 The Hunt, che Lindelof ha co-scritto e prodotto. Tre volte nominata agli Emmy per la sua interpretazione in GLOW, Gilpin apparirà in Gaslit con Julia Roberts e Sean Penn; presto la vedremo anche nella serie antologica Road di Apple TV+ e nella serie Three Women di Showtime, basata sul best-seller di Lisa Taddeo.

"In un anno che è stato del tutto surreale, avviare una partnership con Damon Lindelof per costruire il mondo di Mrs. Davis si porta davvero a casa il primo premio" ha dichiarato Tara Hernandez. "Avere il sostegno di Warner Bros., che ha appoggiato con entusiasmo la nostra visione fin dall'inizio, e avere trovato ora la dimora perfetta per il nostro progetto con Peacock assieme a Susan Rovner e Lisa Katz, e il resto del loro incredibile team... Sono davvero senza parole. Prometto però di trovarle nel portare sullo schermo questa storia meravigliosamente bizzarra".

Qualche tempo fa, Lindelof aveva parlato anche di una seconda stagione di Watchmen su HBO.