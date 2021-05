Mrs. Davis, Damon Lindelof e Tara Hernandez al lavoro su una nuova serie TV per Peacock

Il co-creatore di Watchmen Damon Lindelof e l'autrice di The Big Bang Theory e Young Sheldon Tara Hernandez svilupperanno insieme Mrs. Davis, una nuova serie TV per la piattaforma streaming Peacock.

Un nuovo progetto vedrà la collaborazione di Damon Lindelof e Tara Hernandez e debutterà sulla neonata piattaforma streaming di NBCUniversal Peacock dopo quella che è stata descritta come una "situazione altamente competitiva" per accaparrarsene i diritti.

Si intitola Mrs. Davis, ed è una serie tv che vedrà i due dividersi il lavoro sia alla sceneggiatura che alla produzione, mentre Hernandez farà da showrunner.

Non vi sono molto dettagli disponibili riguardo alla trama, ma stando a quanto riportato da Deadline "sarà un'esplorazione della fede vs. la tecnologia e una battaglia di proporzioni binarie e bibliche".

"In un anno che è stato del tutto surreale, avviare una partnership con Damon Lindelof per costruire il mondo di Mrs. Davis si porta davvero a casa il primo premio" ha dichiarato Tara Hernandez "Avere il sostegno di Warner Bros., che ha appoggiato con entusiasmo la nostra visione fin dall'inizio, e avere trovato ora la dimora perfetta per il nostro progetto con Peacock assieme a Susan Rovner e Lisa Katz, e il resto del loro incredibile team... Sono davvero senza parole. Prometto però di trovarle nel portare sullo schermo questa meravigliosamente bizzarra storia".

“Tara Hernandez è un talento meravigliosamente originale" ha affermato Damon Lindelof "Poter parlare con lei di Mrs. Davis è stata una dele poche cose in grado di farmi mantenere la sanità mentale durante la pandemia... Non vedo l'ora che il mondo possa conoscerle entrambe".

Peacock ha ordinato una prima stagione di Mrs. Davis che sarà composta da 10 episodi.