Mrs. Davis, David Arquette definisce il suo ruolo di mago come 'un sogno che si avvera'

In una recente intervista, David Arquette ha definito "un sogno che si avvera" la possibilità di recitare in Mrs. Davis - serie TV targata Peacock e incentrata sull'intelligenza artificiale - nei panni di un ruolo a cui tiene particolarmente: quello di un mago.

"Be', sono un grandissimo fan di David Blaine e David Copperfield" ha spiegato Arquette. "Ho sempre amato Doug Henning, e ho ragionato molto intorno alla sua figura. Voglio dire, la questione è molto più grande: ho perfino lavorato con un mago. Credo che si chiami Frankie Foti, è di portata nazionale. Mi insegnò alcuni trucchi con le carte. Inoltre, sono stato un membro del Magic Castle per molti anni. Quindi essere in grado di interpretare un mago è stato come un sogno dell'infanzia che finalmente si avvera. Ho imparato alcune cose, certo, ma non mi definisco molto bravo".

Era il maggio 2021 quando Damon Lindelof e Tara Hernandez dichiararono di essere al lavoro su Mrs. Davis. "Sono sempre interessato a forzare i confini di ciò che consideriamo fantascienza" ha dichiarato Lindelof, creatore di Lost. "Per definizione, la fantascienza è qualsiasi cosa di inventato che coinvolga la scienza. Eppure, al centro del genere c'è la necessità di affrontare le ansie che proviamo nei confronti del mondo, e di fare tutto ciò attraverso la narrazione".

La storia analizza il contrasto tra fede e tecnologia, soprattutto quando una suora si ritrova ad avere a che fare con un'intelligenza artificiale onnisciente e onnipotente – Davis, appunto. Nel cast, oltre ad Arquette, figurano attori del calibro di Ben Chaplin, Elizabeth Marvel, Chris Diamantopoulos e Katja Herbes.

La serie ha debuttato negli Stati Uniti il 20 aprile 2023. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di Mrs. Davis.