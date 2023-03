Mrs Davis: Dio è un'app nel trailer ufficiale della nuova serie tv di Damon Lindelof

Dopo il primo teaser di Mrs Davis, la nuova enigmatica serie tv scritta e creata dall'acclamato sceneggiatore Damon Lindelof è tornata a mostrarsi con un trailer ufficiale esteso in vista della premiere mondiale al festival South by Southwest di questa sera e del debutto su Peacock dal 20 aprile.

La serie deve il suo titolo non al nome di uno dei suoi personaggi principali ma dal "cattivo" al centro della storia, un programma di intelligenza artificiale altamente avanzato che sta lentamente guadagnando potere in tutto il mondo. Mentre sempre più persone iniziano a cadere sotto l'influenza del programma onnisciente, Simone (Betty Gilpin), una giovane donna e suora, resiste al suo incantesimo, almeno finché un agente di Mrs Davis non le dice che è destinata a intraprendere una ricerca per trovare il Santo Graal.

Come molte delle opere di Lindelof - tra cui The Leftovers, il sequel di Watchmen o Lost e perfino Prometheus, il prequel di Alien diretto da Ridley Scott - anche Mrs. Davis sembra mescolare la grande 'high sci-fi' con una scrittura che esplora le domande più complesse sulla condizione umana, in particolare il rapporto tra l'uomo e la religione. Il trailer, tuttavia, sottolinea anche uno spirito spiccatamente più comedy, con diverse scene stravaganti che - sulle note di "Livin 'on a Prayer" di Bon Jovi - coinvolgono tra gli altri maghi, rievocazioni medievali, motociclette sui set cinematografici e suore che fanno festa e combattono. A parte Gilpin e McDorman, il cast di Mrs. Davis comprende anche Andy McQueen, Ben Chaplin, Margo Martindale, David Arquette, Elizabeth Marvel, Katja Herbers, Chris Diamantopoulos, Ashley Romans, Tom Wlaschiha e Mathilde Ollivier.

Damon Lindelof ha creato Mrs. Davis con Tara Hernandez, meglio conosciuta per aver scritto The Big Bang Theory e Young Sheldon. La serie è prodotta per Peacock dalla Warner Bros. Television, con la prima stagione composta da otto episodi da un'ora: i primi quattro episodi della stagione verranno distribuiti su Peacock a partire dal 20 aprile, con i restanti episodi che usciranno ogni giovedì fino al gran finale del 18 maggio.