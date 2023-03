Mrs. Davis, il nuovo trailer presenta l'intelligenza artificiale più potente al mondo

Il servizio streaming di Peacock TV ha appena rilasciato il nuovo trailer di Mrs. Davis, la serie televisiva drammatica di Damon Lindelof (creatore di Lost, The Leftovers e Watchmen) in arrivo il 20 aprile 2023.

Nella breve clip, della durata di appena 30 secondi, vediamo una serie di persone provenienti da tutto il mondo che si avvicinano alle altre, per poi estrarre un auricolare wi-fi e ripetere: "She wants to talk to you" ("Lei vuole parlare con te"). Si riferiscono chiaramente a Mrs. Davis, l'intelligenza artificiale intorno alla quale ruoterà tutto il prodotto in dieci episodi.

La storia parla di Simone (Betty Gilpin), una suora che ha il compito di distruggere la signora Davis. Jake McDorman e Andy McQueen saranno i co-protagonisti, ma non è chiaro quale ruolo interpreteranno nella serie, descritta come un "viaggio incredibilmente originale, in grado di reinventare i generi narrativi".

Lindeloff sarà showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore insieme a Tara Hernandez (che ha già partecipato a Henry Danger, The Big Bang Theory e Young Sheldon), a cui si aggiungono i produttori esecutivi Alethea Jones (Made for Love) e Owen Harris (Black Mirror: San Junipero). Il cast è altrettanto stellare: basti pensare ad attori del calibro di Ben Chaplin (Dorian Gray), Margo Martindale (Cocainorso), David Arquette (Buffy l'ammazzavampiri) ed Elizabeth Marvel (House of Cards - Gli intrighi del potere).

Non è certo la prima volta che Lindeloff partecipa a prodotti distopici, come dimostra ampiamente la recensione di Watchmen; lo stesso vale per Lost, nonostante il finale, caratterizzato da troppe domande irrisolte, abbia deluso molti spettatori di lunga data. Al riguardo, Ken Leung parla del mai realizzato spin-off di Lost in stile True Detective.