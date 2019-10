Mrs. Fletcher: il creatore spiega perché la serie usa del porno vero

Mrs. Fletcher è la nuova serie HBO, con protagonista Kathryn Hahn, che racconta la storia di una donna divorziata che cerca di colmare la mancanza di appagamento sessuale nella propria vita. Nel primo episodio, la protagonista guarda del porno, che lo showrunner Tom Perrotta ha rivelato essere vero porno disponibile su internet.

Perrotta, che è anche l'autore del romanzo omonimo da cui Mrs. Fletcher è tratta, ha spiegato che l'uso di filmati veri, così come i nudi frontali, sono elementi utili a mettere in scena una rappresentazione quanto più veritiera di quella che definisce "una grande forza culturale di cui non parliamo".

Uno degli scopi dello show, infatti, è di indagare "l’impatto della pornografia di internet e dei social media", come si legge nella sinossi pubblicata insieme al trailer di Mrs. Fletcher (ricordiamo che lo show ha debuttato il 27 ottobre).

Nel suo percorso di scoperta (iniziato dopo essersi ritrovata sola in casa una volta che il figlio è partito per il college), Eve Fletcher inizia a girare per alcuni siti pornografici e tramite l'uso di filmati veri, Perrotta ha spiegato: "ci stiamo spingendo oltre i limiti. Non volevamo andarci leggeri nel mostrare cosa è il porno". Nel caso di Eve, il porno diventa "un portale all'idea di reclamare i propri desideri".

Intanto, è appena giunta alla conclusione una serie targata HBO che tratta argomenti affini, nel caso specifico l'evoluzione dell'industria pornografica negli Usa tra gli anni 70 e 80. Parliamo di The Deuce, il cui ultimo episodio andrà in onda il 28 ottobre, mentre Sky Atlantic lo trasmetterà questa sera. Per saperne di più, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su The Deuce 3.