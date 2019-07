Mrs. Fletcher: Kathryn Hahn nel trailer della dramedy di HBO dall'autore di The Leftlovers

HBO ha appena diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Mrs. Fletcher, la sua nuova dramedy con protagonista assoluta una scoppiettante Kathryn Hahn, nella parte di una donna intenta a colmare la mancanza di appagamento sessuale una volta ritrovatasi sola.

La serie è stata scritta e prodotta da Tom Perrotta, già autore del romanzo omonimo da cui Mrs. Fletcher è tratta, nonché autore del romanzo The Leftlovers, da cui sempre la HBO ha tratto l'omonima serie con Justin Theroux. Mrs. Fletcher racconta la storia di Eve Fletcher (Kathryn Hahn) una donna divorziata che dopo aver accompagnato il figlio al college si ritrova da sola in casa in preda alla frustrazione e decide così di reinventare la propria vita al fine di trovare la felicità e l’appagamento sessuale che le mancano.

La sinossi ufficiale, diffusa col primo trailer, recita infatti: "Mrs. Fletcher è una doppia storia di crescita personale che esplora l’impatto della pornografia di internet e dei social media sulle vite di una madre che soffre di sindrome da nido vuoto e di suo figlio, al primo anno di college".

Kathryn Hahn è nota per la sua partecipazione alle serie Transparent e I Love Dick e in numerosi film indipendenti come la pellicola Netflix Private Life e Captain Fantastic con Viggo Mortensen; ha doppiato anche Olivia Octavius / Doctor Octopus in Spider-Man: Un nuovo universo.

Nel resto del cast troviamo Casey Wilson nei panni di Jane Rosen, la madre di due gemelli incredibilmente bravi negli studi e miglior amica di Eve; Owen Teague in quelli di Julian Spitzer, un compagno del liceo di Brendan, skater intelligente ma dal basso rendimento scolastico, bloccato nella sua città natale dopo il diploma, che prova quindi a capire cosa accadrà nella sua vita. Jen Richards nel ruolo di Margo Fairchild, una donna transgender che si occupa di un corso di scrittura ed è descritta come carismatica e sicura di sé in classe.

Al momento non c'è ancora una data di messa in onda ufficiale per Mrs. Fletcher, ma alla fine del trailer HBO ne annuncia l'arrivo per il prossimo autunno.