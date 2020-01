Mrs. Maisel diventa letteralmente Marvel nel nuovo video di James Corden

Se ce l'ha fatta Morbius ad entrare nel Marvel Cinematic Universe, allora per l'esuberante Rachel Brosnahan dell'acclamata serie televisiva Amazon The Marvelous Mrs. Maisel non dovrebbe essere un grosso problema.

E infatti, grazie a James Corden e ad uno sketch andato in onda durante il suo The Late Late Show, non lo è stato affatto: intitolato "The Marvel's Mrs. Maisel", il filmato - che trovate come al solito all'interno dell'articolo - mostra la vincitrice del Primetime Emmy e del Golden Gobe (per due volte consecutive) entrare nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Lo sketch vede la Brosnahan tornare ad indossare i panni di Midge Maisel e prendere parte ad alcune delle scene più celebri del MCU, fra cui quella del climax di Avengers: Infinity War in cui Thanos, ottenute tutte le Gemme dell'Infinito, si prepara a schioccare le dita per spazzare via metà dell'universo. Naturalmente, con Midge nei paraggi, le cose non andranno come previste dal villain interpretato da Josh Brolin.

Tra le apparizioni illustri anche il Capitan America di Chris Evans, l'Ant-Man di Paul Rudd e perfino Spider-Man, che i fan più attenti riconosceranno come quello di Andrew Garfield.

Vorreste vedere l'attrice entrare davvero nel Marvel Universe? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che The Marvelous Mrs. Maisel è stata la serie più nominata ai DGA Awards 2020, con ben tre candidature per la miglior regia per una serie comedy su cinque slot a disposizione. Gli altri due show nominati sono stati Barry e Veep, mentre nella sezione delle serie drammatiche Game of Thrones e Watchmen hanno conquistato due nomination a testa, lasciando un solo slot per Succession.