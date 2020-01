Mrs. Maisel: la terza stagione vista da 3,2 milioni di spettatori nella prima settimana

Secondo un report di Nielsen, la terza stagione de La fantastica signora Maisel ha fatto registrare una media di 3,2 milioni di telespettatori sintonizzati sul nuovo ciclo di episodi entro i primi sette giorni di programmazione. Una cifra aumentata del 60% rispetto alla seconda stagione, che aveva registrato 2 milioni di spettatori.

Per quanto riguarda la media di visualizzazioni nel primo giorno di programmazione, la première è stata vista da 2,1 milioni di spettatori, più del doppio del numero di persone che si sono sintonizzate sul primo episodio della seconda stagione nel giorno della première. La terza stagione, nel suo complesso, ha visto in media 606.000 persone guardare la première, in aumento rispetto al ciclo di episodi precedente.



Il pubblico della prima puntata di Mrs. Maisel ha fatto registrare il record tra i prodotti originali Amazon nel primo giorno di programmazione. Nelle settimane successive alla messa in onda de La fantastica signora Maisel, la serie ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui un paio di nomination ai Golden Globe, oltre a vari riconoscimenti dalla critica.

La fantastica signora Maisel è stata rinnovata per la quarta stagione nelle scorse settimane. I dati di Nielsen risultano essere una media di quanti spettatori americani si sono sintonizzati per l'intero periodo di esecuzione dell'episodio. Le visualizzazioni da dispositivi mobili, tablet e laptop non sono incluse nel report.

Qualche settimana fa è scomparso Brian Tarantina, uno dei protagonisti della serie tv Amazon.