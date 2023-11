Ms. Marvel 2 si farà mai? Cosa sappiamo su Kamala Khan

Ma quindi la seconda stagione di Ms. Marvel vedrà mai la luce oppure no? Perché dopo gli eventi di The Marvels è lecito chiedersi quale sarà il futuro della Kamala Khan interpretata da Iman Vellani: proviamo a capirlo assieme.

Uno dei lati totalmente positivi di The Marvels è proprio la Kamala Khan di Iman Vellani. L'attrice ha centrato il personaggio alla perfezione e può solo migliorarlo da qui in avanti. Ma lo farà davvero in una seconda stagione di Ms. Marvel?

Perché il finale del film di Nia DaCosta (qui se volete la nostra recensione di The Marvels) è tutto su Kamala Khan che cita una delle scene più famose del MCU, andando a reclutare Kate Bishop per formare gli Young Avengers. È quindi naturale pensare che una eventuale seconda stagione di Ms. Marvel confluisca nel progetto del giovane gruppo di Vendicatori.

Kamala adesso li sta reclutando, dato che nella scena parla anche della figlia di Ant-Man, con altri giovani supereroi pronti a unirsi al team. Perciò nei piani di Kevin Feige il personaggio di Iman Vellani avrà un ruolo molto più centrale di quanto si potesse immaginare, addirittura da leader di un gruppo di eroi che vorranno rifarsi il più possibile agli Avengers adulti.

Iman Vellani ha comunque parlato di Ms. Marvel 2, ma al momento è tutto nebuloso per quanto riguarda un eventuale proseguo della serie televisiva su Disney+. L'attrice è sicuramente pronta a una seconda stagione, ma se Kevin Feige le darà le redini degli Young Avengers potrebbe quasi accontentarsi e mandargli meno mail possibili. Anche se probabilmente gliene manderebbe di più.

