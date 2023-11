Ms. Marvel 2, dopo The Marvels novità da Iman Vellani

Ms. Marvel è stata sicuramente tra gli elementi già apprezzati di The Marvels, il sequel di Captain Marvel attualmente nelle sale di tutto il mondo. La gioia altamente contagiosa della sua interprete, Iman Vellani, ha conquistato il pubblico, anche se il film si è rivelato un mezzo disastro al box-office. Questo però non esclude un Ms. Marvel 2...

In The Marvels, Kamala Khan non riesce a credere al fatto che stia combattendo al fianco del suo idolo, Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), ma lungo il percorso riconosce i difetti di Carol e impara una lezione preziosa che anche Vellani ha imparato durante la sua permanenza nel MCU.

"Non metterà più le persone su un piedistallo [andando avanti]. Io e Kamala stiamo facendo un percorso molto simile. Sono migliorata molto nel non considerare le celebrità al massimo livello possibile. Sono sempre esseri umani", ha dichiarato Vellani a The Hollywood Reporter.

Vellani era già entusiasta di essere la prima mutante del MCU, ma la sensazione si è amplificata quando ha saputo che avrebbe preso spunto da quanto fatto da Nick Fury (Samuel L. Jackson) in Iron Man. The Marvels si conclude con Kamala che recluta la Kate Bishop di Hailee Steinfeld per formare gli Young Avengers.

"C'era una versione di questo in una vecchia sceneggiatura, ma non l'abbiamo mai girata. E poi c'erano voci che l'avrebbero ripresa in delle riprese aggiuntive, ma con un giovane Vendicatore diverso", ha raccontato Vellani. "Quindi non ho mai ricevuto la sceneggiatura fino a poco prima delle riprese aggiuntive e sono andata fuori di testa. Ho immediatamente rivisto Iron Man e ho mandato un messaggio a Nia in tutte le lingue. Pensavo: 'Non posso credere all'onore che sto ricevendo in questo momento. È pazzesco!'".

La Vellani spera che la buona volontà guadagnata grazie a The Marvels possa motivare i vertici della Marvel a dare il via libera a una seconda stagione di Ms. Marvel. Sta anche allentando la presa sul suo boss, Kevin Feige, mandandogli meno e-mail possibile.

"Sto cercando di non dargli filo da torcere fino a quando non avrò la seconda stagione di [Ms. Marvel], e poi forse gli invierò altre 72 domande via e-mail", ha detto Vellani. "Sì, ci sto andando piano. Se dice che il MCU è [Terra-] 616, glielo lascerò credere".