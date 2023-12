Ms Marvel 2, quale villan potrebbe apparire nei nuovi episodi? Parla Iman Vellani

Archiviato il pesantissimo flop di The Marvels nelle sale, Iman Vellani non se ne preoccupa più di tanto e ha già iniziato a tormentare Kevin Feige nella speranza di vedere arrivare un annuncio sulla seconda stagione di Ms. Marvel. Mentre attendiamo una conferma ufficiale, la giovanissima star ha parlato di chi vorrebbe vedere come villain.

In una recente intervista con The Direct, la Vellani ha rivelato quale personaggio vorrebbe vedere nella nuova stagione nei panni del villain principale, a patto che sia fedele alle pagine a fumetti.

"Sicuramente Doc.X", ha rivelato Vellani. "Penso che sia un grande cattivo dei fumetti e che possa davvero avere un certo impatto sul pubblico Gen Z. Sarebbe molto interessante, non so, mettere in crisi la psiche dei ragazzi con questo cattivo che esiste solo sul vostro telefono, sui vostri computer portatili e su tutti i vostri schermi e che non possiamo evitare. Penso che sarebbe davvero interessante metterli tutti a combattere contro qualcosa che non si può nemmeno vedere, giusto? Sì, è una delle mie idee ed è una delle mie storie preferite dei fumetti. Quindi mi piacerebbe molto vederlo".

Al momento, non è stato confermato se Ms. Marvel avrà una seconda stagione su Disney+, ma Vellani ha fatto intendere che una nuova serie di episodi avrebbe un grande potenziale, soprattutto se seguisse il viaggio di Kamala dopo The Marvels.

"Sarebbe divertente vedere Kamala dopo 'The Marvels', dopo aver combattuto al fianco del suo idolo", aveva dichiarato Vellani in un'intervista precedente. "È un percorso simile a quello che ha vissuto Spider-Man dopo aver combattuto con gli Avengers in 'Civil War' e poi tornare al suo quartiere nel Queens".

The Marvels ha lasciato la storia di Kamala Khan in sospeso, in quanto il personaggio sta cercando di mettere insieme un giovanissimo team di supereroi che probabilmente si tradurrà negli Young Avengers. Tuttavia, il personaggio è anche un mutante all'interno del MCU, quindi dovremo vedere anche in che modo questo fattore influenzerà il suo futuro nel franchise.