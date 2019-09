Ms. Marvel: ecco alcune delle domande dei fan sulla prossima serie TV di Disney+

Secondo l'autrice di Ms. Marvel sarà difficile adattare il fumetto, a causa dei poteri della protagonista Kamala Khan. Scopriamo quindi quali sono, secondo i fan, le questioni più complicate per la trasposizione su piccolo schermo delle avventure del personaggio creato da Sana Amanat e Stephen Wacker.

Di uno dei problemi più importanti ne abbiamo parlato anche qui su Everyeye: sono in molti infatti a chiedersi se Ms. Marvel farà parte della storyline degli Inhumans, come sapete infatti la supereroina è riuscita ad ottenere i suoi poteri a seguito dell'attivazione delle sue cellule Inumane, ma la serie TV dedicata a questi personaggi non ha avuto successo, venendo cancellata dopo appena una stagione.

Questo ci porta a pensare che anche il modo in cui ha avuto inizio la mutazione sarà diverso: nei fumetti Kamala è stata esposta alla "Terrigen Mist". Visto la grande portata dell'evento su tutta la Terra è probabile che anche questa parte delle origini di Ms. Marvel verrà cambiata, rendendolo di minore impatto nel mondo post-Endgame.

I fan inoltre si chiedono se nelle puntate della serie TV sarà presente Lockjaw, regalo di Medusa per aiutare Kamala nelle sue avventure, il fidato compagno è uno dei personaggi più amati della collana di fumetti e abbiamo già potuto vederlo in azione negli Inhumans, con un design apprezzato da tuttti. Non sarà l'unico a fare la sua comparsa nella serie, infatti sono in molti a credere che Carol Danvers avrà un breve cameo nello show di Ms. Marvel.