Ms. Marvel: Alysia Reiner si unisce al cast della serie Disney+. Sarà The Inventor?

Il cast di Ms. Marvel si arricchisce ogni giorno nuovi interpreti e dopo Laurel Marsden, una nuova aggiunta è stata rivelata da un post pubblicato sui social dall'attore Laith Nakli che avrà un ruolo ancora non chiaro nel corso della serie Disney+.

Come potete vedere nelle immagini riportate di seguito, in una delle foto è possibile scorgere il volto con mascherina di Alysia Reiner, l'attrice nota soprattutto per il suo ruolo di Natalie "Fig" Figueroa nella serie televisiva Orange Is the New Black.

"E questo è un traguardo per #msmarvel, che esperienza. Proprio quando pensavo che nulla potesse andare meglio, è successo che @alysiareiner si è unito al cast. 16 anni di amicizia e lavoro insieme. Grazie @ minib622 e i registi #badass @fallahbilall @adilelarbi @meeraonthewall e l'incredibile cast !! Non vedo l'ora che il mondo veda questo spettacolo. Inoltre non vedo l'ora di vederti New York !!".

La Rainer nell'acclamata serie Netflix ricopriva il ruolo dell'odioso guardiano della prigione, e questo fa pensare a molti che anche in Ms. Marvel avrà un ruolo da villain. Fin qui si sa ancora molto poco della serie Disney+ e nel 2019 erano molto insistenti le voci su un possibile coinvolgimento di The Inventor. Sebbene si tratti di un personaggio maschile, non si può escludere che verrà riscritto al femminile.

Intanto sembra che le riprese di Ms. Marvel si siano fin qui svolte in Thailandia.