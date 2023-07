Ms. Marvel in America arriva sulla tv tradizionale grazie all'ABC

Ms. Marvel sarà trasmessa in America anche sui canali televisivi tradizionali. La ABC ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo per proporre interamente la serie inizialmente pensate per Disney+. La mossa sarà probabilmente propedeutica all’uscita di The Marvels e potrà servire al pubblico a conoscere i personaggi presentati nello show.

Dopo avervi raccontato dei piani della Marvel Comics per il personaggio che ha interpretato Iman Vellani in Ms Marvel è il momento di parlare dell’attuazione di una strategia insolita (anche se non del tutto inedita) della Marvel a proposito della distribuzione di uno dei suo show televisivi.

Ms. Marvel verrà infatti trasmesso sul canale della compagnia newyorkese in due tranche di tre episodi ciascuna in anticipazione del grande salto della protagonista della storia verso le sale cinematografiche con l’uscita di The Marvels, in uscita il prossimo novembre.

A proposito dell’eroina Kevin Feige aveva parlato a Entertainment Weekly: “kamala Khan è un nuovo grande personaggio del pantheon. Sono orgoglioso della serie Ms. Marvel. So anche che ruberà la scena in The Marvels. Mi rende entusiasta il fatto che le persone, spero, vedranno il film e poi torneranno a rivedere questa serie. La parte grandiosa di Kamala nel suo show e, adesso, in questo film è che lei al contrario del Peter Parker di Tom Holland in Civil War non riesce a credere di essere insieme alle altre eroine e non riesce a realizzare di trovarsi in quei luoghi”.

In attesa di poter vedere ancora Iman Vellani nei panni di Ms. Marvel, vi lasciamo al divertentissimo trailer di The Marvels.