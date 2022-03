Ms. Marvel, Anjali Bhimani si unisce al cast della serie di Disney+

Continua a crescere il cast di Ms. Marvel, la serie del MCU che dovremmo vedere dopo Moon Night ma prima di She-Hulk sulla piattaforma streaming di casa Disney. Diamo il benvenuto a Anjali Bhimani.

C'è un'altra new entry nel cast di Ms. Marvel.

In un ruolo misterioso (ma ricorrente) vediamo infatti aggiungersi alla serie dei Marvel Studios anche Anjali Bhimani, che abbiamo già visto in una produzione Marvel in The Runaways, dopve interpretò il personaggio di Mita Nansari.

Bhimani, che è forse più conosciuta per il suo lavoro come doppiatrice per Overwatch e Apex Legends o come la Nina Patel di Modern Family, è l'ultima interprete annunciata per la serie tv su Kamala Khan, oltre ovviamente alla protagonista Iman Vellani, a Matt Lintz, Laurel Marsden, Aramis Knight, Rish Shah e Saagar Shaikh.

A portare sul piccolo schermo la storia della giovane eroina musulmana di origini pakistano-americane saranno, per quanto riguarda il lato produttivo-creativo, Bisha K. Ali come head writer dello show assieme ai registi Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys For Life), Sharmeen Obaid-Chinoy (3 Bahadur) e Meera Menon (The Walking Dead).

Tuttavia, Ms. Marvel non sarà davvero la prima volta in cui vedremo la supereroina titolare, poiché Kamala Khan apparirà prima in The Marvels.