Ms. Marvel, Anna Boden e Ryan Fleck di Captain Marvel dirigeranno la serie Disney+?

Poche settimane fa abbiamo appreso che i Marvel Studios hanno deciso di affidare a Nia DaCosta la regia dell'annunciato Captain Marvel II, sostituendo in pratica il duo del primo capitolo della saga, Anna Boden e Ryan Fleck, che stando però a un'ultima indiscrezione potrebbero restare nel MCU.

Seguendo quanto riportato da Disinsider, infatti, la coppia "dovrebbe restare ancora tra le fila del Marvel Cinematic Universe, dato che sarebbero seriamente presi in considerazione per occuparsi della regia di Ms. Marvel", una tra le prossime serie targata Disney+. In effetti, avrebbe senso, considerando anche se il loro cinecomic ha incassato più di 1 miliardo e 100 milioni di dollari e che la mossa darebbe persino continuità al progetto cinema-streaming Marvel.



Come ormai sapete, nella serie omonima di fumetti Kamala Kahn è una giovane ragazza appassionata delle avventure dei supereroi, in particolare di Carol Denvers, anche conosciuta come Captain Marvel. Nel corso della storia acquisirà dei poteri che le permetteranno di ingrandire o rimpicciolire parti del corpo, per questo deciderà di diventare la paladina di Jersey City, arrivando ad entrare a far parte degli Avengers. I fan comunque potranno dare una prima occhiata alla serie in uno dei numerosi film della Casa delle Idee, in quanto è stato confermato che Ms. Marvel parteciperà alle pellicole del MCU.

Non conosciamo ancora il nome dell'attrice scelta per la parte della esuberante protagonista, o altri dettagli della trama, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo un annuncio ufficiale a riguardo.