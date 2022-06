Ms. Marvel appartiene alla specie degli Inumani? Ecco l'indizio trovato nel terzo episodio

Il terzo episodio di Ms.Marvel ha scavato finalmente nel passato della supereroina della nuova serie del MCU, confermando alcune differenze sostanziali tra fumetti e serie. Nonostante queste, i fan sono però ancora convinti che Kamala verrà confermata come Inumana.

Quanto segue contiene spoiler sul terzo episodio di Ms. Marvel, quindi se ancora non l'avete visto vi consigliamo di tornare indietro.

Nella puntata in questione conosciamo la nonna di Kamala, Sana, in un flashback. Qui scopriamo che la donna è una Clandestine, un gruppo di djinn che sono stati banditi sulla Terra dalla loro dimensione. Durante gli anni '40 i Clandestine scoprirono in un vecchio tempio il braccialetto perduto che avrebbe permesso loro di tornare a casa. Curiosamente, tale bracciale al momento della scoperta era attaccato a un braccio disincarnato dalla pelle blu.

Proprio questo particolare è stato sottolineato dai fan sul web, dove è stato ritenuto di grande importanza. Infatti secondo il parere di molti si tratta di una mano di Kree, o almeno così sembra. Questo andrebbe a rafforzare il legame con gli Inumani e potrebbe portarci verso la scoperta dell'appartenenza di Kamala a questa specie. Cosa ne pensate voi? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto i fan continuano a dare vita a nuove teorie su Ms. Marvel.