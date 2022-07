Ms.Marvel, Aramis Knight: 'Red Dagger ritornerà nel MCU'

Aramis Knight, che interpreta Kareem/Red Dagger in Ms.Marvel, anticipa che il suo personaggio riapparirà in futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha debuttato nel quarto episodio della serie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Ms.Marvel 1x04. Kareem (alias Red Dagger) è un membro di un gruppo di vigilanti noto come I Pugnali Rossi, che cercano di impedire ai Clandesti (Djinn) di rompere il velo tra la dimensione del Djinn e il mondo umano.

In un'intervista esclusiva con Screen Rant, Knight ha fatto un commento tanto breve quanto diretto sul suo futuro nel MCU. Quando gli è stato chiesto se Red Dagger è arrivato per restare a lungo, Knight ha infatti risposto: "Sì, penso di sì". Sebbene il commento sia breve, la dice lunga su ciò che il futuro potrebbe riservare a Kareem e Ms. Marvel. Con Kamala Khan pronta a tornare nel prossimo film di Captain Marvel, intitolato The Marvels, l'MCU continua quindi ad ingrandirsi.

Ms. Marvel ha debuttato in streaming su Disney+ l'8 giugno 2022 e sarà composta da sei episodi, l'ultimo dei quali arriverà il prossimo 13 luglio. Lo spettacolo segue Kamala Khan, un'adolescente pachistana-americana grandissima fan dei Vendicatori, che ottiene dei superpoteri che le cambieranno velocemente la vita.

Per salutarvi, vi lasciamo con il riferimento di Ms.Marvel a She-Hulk che forse non avete notato!