Ms. Marvel, Aramis Knight sarà un altro supereroe nella serie Disney: ecco quale

Come ufficializzato durante il Disney Investor Day da Kevin Feige in persone, il ventunenne Aramis Knight si è unito al cast di Ms. Marvel, una delle prossime serie tv dei Marvel Studios che sarà esclusiva di Disney Plus.

Knight, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di MK in Into the Badlands di AMC, secondo quanto riferito interpreterà Kareem, alias Red Dagger, un vigilante in costume privo di poteri che nei fumetti Ms. Marvel incontra quando fa visita alla sua famiglia in Pakistan. Ricordiamo che le riprese di Ms. Marvel stanno andando avanti in questi giorni ad Atlanta, come mostrato dal primo teaser trailer pubblicato da Disney.

Ricordiamo che la protagonista della serie, Kamala Khan, sarà interpretata dall'esordiente Iman Vellani: oltre a lei il cast include anche Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha. Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe non ha ancora una data di uscita precida ma uscirà sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ entro la fine del 2021 e farà parte della Fase 4 dei Marvel Studios.

Gli episodi di Ms. Marvel sono diretti da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, con la giovane supereroina che avrà un ruolo anche in Captain Marvel 2. Il nuovo film con Brie Larson uscirà invece nell'estate 2022.