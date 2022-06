Ms. Marvel, arriva la conferma: con il reshoot una 'discreta quantità di modifiche'

A poche ore dalla conferma che Iman Vellani sarà co-protagonista di The Marvels, si torna a parlare della serie MCU che la vede protagonista, Ms. Marvel, e della fase di riprese aggiuntive di cui si era molto parlato a inizio anno: quante modifiche ha subito lo show in fase di produzione?

A gennaio 2022 si sono sparse le prime voci su importanti reshoot per Ms. Marvel: non si tratta di certo del primo caso di ritorno in produzione per un progetto Marvel, ma secondo alcuni rumour le riprese aggiuntive si sarebbero rese necessarie per apportare importanti modifiche narrative.

A qualche mese di distanza e dopo il debutto della serie in streaming su Disney+, ecco arrivare una testimonianza di prima mano sulle ragioni del ritorno sul set. Il tecnico del suono Chris Gilles ha recentemente rivelato a The Direct che ci sarebbe stata "una discreta quantità di cambiamenti".

"L'unica costante nella vita è il cambiamento. Vale anche per il MCU" ha dichiarato Gilles, confermando che "alcuni elementi sono stati cambiati nei reshoot, altri interamente sostituiti": stando a quanto rivela il membro della troupe, alcune modifiche riguardavano semplicemente nuove angolazioni di movimenti o gesti della protagonista. "C'è stata una discreta quantità di cambiamenti, ma nulla di così esteso da cambiare del tutto la storia" ha concluso.

Pur non entrando nel dettaglio di ciò che è avvenuto durante le nuove riprese di Ms. Marvel, Gilles fa capire che l'impatto del reshoot era stato in parte ingigantito. Magari quando la serie arriverà a conclusione, con l'episodio finale atteso per il prossimo 13 luglio su Disney+, potremo scoprire cosa è davvero successo dietro le quinte!

Nel frattempo, ecco una nuova teoria folle su Ms. Marvel: se Kamala Khan è fan degli Avengers, allora il Marvel Cinematic Universe esiste all'interno del Marvel Cinematic Universe?