Ms. Marvel, un attore del cast carica i fan: 'Aspettatevi magie da questa serie Marvel'

Mancano esattamente due settimane al debutto in streaming su Disney Plus di Ms. Marvel, la nuova serie targata Marvel Studios che sarà propedeutica poi non solo agli altri capitoli del Marvel Cinematic Universe, ma soprattutto all'arrivo di The Marvels, dove la giovane protagonista affiancherà nientemeno che la sua eroina Captain Marvel.

"Aspettatevi la magia. È davvero molto commovente", ha dichiarato a On The Red Carpet Saagar Shaikh, che interpreta Amir Khan, il fratello maggiore di Kamala. "Di recente ho avuto modo di guardare i primi due episodi e il mio cuore è impazzito. Mi ha fatto battere il cuore. È una serie davvero bella".

"È fantastico. Ci sono così tanti riferimenti che i miei genitori capirebbero, e non credo che i miei genitori potrebbero guardare qualsiasi altro show e relazionarsi con esso tanto quanto noi possiamo relazionarci con uno show come questo", ha proseguito Shaikh. "È incredibile".

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios e introdurrà nel MCU Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City: gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei supereroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel, il suo grande idolo. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola...almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

Iman Vellani sostiene che Ms. Marvel è consapevole di quanto possa essere una serie sdolcinata a volte:"È in stile John Hughes mescolato con Lady Bird e Scott Pilgrim. È molto più spensierato rispetto ad altri show. Mostriamo che essere adolescenti è difficile, stucchevole e strano".

Ms. Marvel debutterà l'8 giugno 2022 su Disney+. Nel frattempo, l'uscita di The Marvels è stata posticipata di qualche mese.