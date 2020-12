Ms. Marvel: un attore lancia un grande indizio sull'arrivo degli Inumani

Dopo il riferimento contenuto nel video di presentazione di Ms. Marvel, arriva direttamente un attore del cast a darci ulteriori conferme sulla presenza degli Inumani nella nuova serie Disney+.

Del resto anche la stessa Kamala Khan è una Inumana, ma per il momento non c'erano state certezze riguardanti gli altri personaggi già apparsi nei fumetti e nella serie Inhumans di qualche anno fa. A fare chiarezza è arrivato Rish Shah, attore di Ms. Marvel che ha annunciato la sua partecipazione con una serie di immagini su Instagram.

Oltre al logo della serie vediamo comparire Kamran, un Inumano che ha attivato i suoi poteri dopo l'esplosione della bomba Terrigen, legato alla stessa Kamala. Le sue abilità sono legate allo sfruttamento di energia biocinetica e appare pervaso di energia blu.

Ovviamente si tratta di un NeoUmano e non di uno degli Inumani comparsi negli albi dei comics anni '60, ma sembra che Marvel stia prendendo a piene mani dal materiale fumettistico, come spesso accade con il MCU. A questo punto siamo curiosi di scoprire come verrà riadattato il tutto e quali conseguenze ci saranno per tutte le altre produzioni collegate.

Vi ricordiamo infine che la protagonista sarà Iman Vellani e che Ms. Marvel comparirà anche in Captain Marvel 2, l'atteso sequel con Brie Larson.