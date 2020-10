Ms. Marvel, un'attrice scartata al casting ha diffuso alcune pagine del copione!

Nella maggior parte delle storie di successo, si sa, per uno che vince ce ne sono tanti che perdono: una storia che si è ovviamente ripetuta anche ai casting di Ms. Marvel, che hanno visto la produzione preferire la giovane Iman Vellani a tante altre concorrenti per il ruolo della protagonista.

Un casting per Marvel è comunque, al di là del risultato, un'esperienza da raccontare e di cui fare tesoro: così ha fatto una delle pretendenti al ruolo di Kamala Khan, che dopo l'annuncio del nome della protagonista di Ms. Marvel ha voluto rivelare ai suoi follower di essersi presentata alle audizioni per lo show Disney+.

Una storia che, però, è stata accolta dai social con un certo scetticismo: per dimostrare la veridicità delle sue parole, dunque, la ragazza ha pensato bene di postare le pagine scannerizzate del copione di Ms. Marvel inviatele dalla produzione appositamente per il provino... Con tanto di accordo di riservatezza firmato dalla giovanissima attrice!

Account e foto sono stati immediatamente cancellati e, d'altronde, non è detto che il copione utilizzato per il provino verrà effettivamente integrato nello script finale... Ma ciò che è certo è che la nostra abbia rischiato di mettersi in un bel guaio! Su internet, intanto, la clamorosa gaffe è già diventata oggetto di scherno. Tornando a noi, comunque, pare che anche la creatrice di Ms. Marvel abbia elogiato la scelta di Iman Vellani come protagonista della serie.