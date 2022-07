Ms Marvel, gli autori quasi temono il prossimo episodio: 'Ci siamo presi molti rischi'

Se Iman Vellani conosce il futuro del MCU, la co-creatrice di Ms Marvel Sana Amanat sa che il prossimo episodio della serie rischierà di agitare gli animi dei fan della saga.

In una recente intervista promozionale concessa a ComicBook, infatti, parlando della quinta e penultima puntata di Ms Marvel che arriverà mercoledì prossimo in esclusiva su Disney Plus, la scrittrice ha dichiarato: "Il prossimo episodio sarà interessante: volendo essere totalmente onesti, è l'episodio per cui sono più nervosa in assoluto. Penso che sia davvero fantastico, ma ammetto che ci siamo presi parecchi rischi con questa puntata. Quindi, sono curiosa di sapere quale sarà la reazione delle persone", ha concluso la co-creatrice della serie Marvel Studios.

Al di là del curioso riferimento a She Hulk nascosto nella puntata, Ms Marvel 4 si è concluso con Kamala Khan apparentemente tornata indietro nel tempo durante la Partizione dell'India del 1947, quando, a seguito delle violenze tra indù e musulmani, venne presa la decisione di dividere l'India britannica in due Stati separati, il Dominio del Pakistan (che avrebbe compreso le aree a maggioranza islamica) e il Dominio dell'India (che avrebbe incluso le aree restanti).

Non è dato sapere al momento quali siano i rischi presi da Ms Marvel anticipati da Sana Amanat: per scoprirli, bisognerà seguire la prossima puntata in arrivo su Disney mercoledì 6 luglio, data che coinciderà con l'esordio nelle sale italiane di Thor Love & Thunder.