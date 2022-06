Ms. Marvel, l'AvengerCon della serie ha un sito web reale!

I fan MCU sono entusiasti di aver scoperto che un AvengerCon è presente nella trama della nuova serie Ms. Marvel, con protagonista Iman Vellani. Ora la fan convention presente nella trama, alla quale si recano la protagonista e il suo migliore amico Bruno, ha un vero e proprio sito web. L'AvengerCon si svolge durante la première.

In considerazione della crescente richiesta di un vero AvengerCon, Marvel Studios ha creato un sito web davvero incredibile e ricco di merchandising. Nel frattempo è stato confermato che il reshoot di Ms. Marvel ha creato diverse modifiche alla serie. Avete già iniziato la visione dello show su Disney+?



Il sito web del New Jersey AvengerCon è il seguente: www.newjerseyavengercon.com, con al suo interno una gallery fotografica di cosplayer vestiti come il loro membro preferito tra gli eroi più potenti della Terra, Kamala e Bruno che posano per le foto, il murale degli Avenger caduti in battaglia, Iron Man e Black Widow e infine link per l'acquisto di t-shirt dell'AvengerCon sul sito web Marvel.



Lo slogan del sito è "L'unico convegno in cui sono nati gli eroi", un chiaro riferimento proprio al personaggio di Iman Vellani, che alla fan convention inizia la sua storia da supereroina.

"Organizzato nello storico Camp Lehigh e casa di Captain America, l'AvengerCon è una celebrazione degli Avengers e un raduno storico per gli appassionati maggiormente devoti agli eroi più potenti della Terra" si legge sul sito.



Un altro messaggio visibile sulla pagina web è quello che si riferisce agli incidenti causati dai poteri attivati da Ms. Marvel:"A causa dei recenti eventi durante il concorso inaugurale di Captain Marvel Cosplay, l'AvengerCon è stato cancellato fino a nuovo avviso. Spiacenti, nessun rimborso".



La presenza dell'AvengerCon è un ulteriore motivo per vedere lo show; ecco la nostra recensione di Ms. Marvel episodio 2.