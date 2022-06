Ms. Marvel: quanto tempo dopo il Blip di Endgame è ambientata la serie?

Ms. Marvel è in arrivo ormai fra qualche giorno su Disney+, e mentre la discussione su quale sia la terra in cui è ambientato il MCU prosegue, la Head Writer Bisha K. Ali ha rivelato quando si svolge la serie rispetto al Blip di Endgame.

Come sappiamo questo sarà uno degli ultimi progetti della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe ad arrivare sui nostri schermi. In molti si sono chiesti se la serie sia ambientata prima o dopo il fatidico Blip, domanda che ci si pone spesso soprattutto quando si parla di nuovi supereroi appena introdotti. "Credo che in questo momento non abbiamo deciso un numero ufficiale di anni che sono passati da Endgame", ha detto Ali in un'intervista con The Direct. "Non posso dirtelo davvero perché farei un casino. Sento che è passato uno o due anni [dopo Avengers: Endgame], qualcosa del genere, ma in realtà non lo ricordo [in particolare]. Ma c'è quell'evento nella nostra timeline".

Dunque ci troviamo sicuramente dopo il famigerato evento che ha cambiato per sempre le sorti del MCU e dell'umanità, a esplorare la storia di un personaggio che ancora non conosciamo. Per chi sperava di trovare le risposte a queste domande nei fumetti, Ali ha risposto che ci saranno molte differenze rispetto ai comics, sia nei poteri sviluppati da Kamala, sia in alcuni elementi di trama.

Ora, mentre aspettiamo il debutto dello show su Disney+, ecco una nuova clip da Ms. Marvel!