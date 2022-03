Ms. Marvel, Brie Larson dà il benvenuto nell'MCU a Kamala Khan:'Sei una supereroina'

Poche ore fa è stato pubblicato il primo trailer di Ms. Marvel, serie che introduce Kamala Khan nel Marvel Cinematic Universe. Diverse star del franchise, come Mark Ruffalo, hanno condiviso il trailer congratulandosi con Iman Vellani, la protagonista, per il suo ingresso nella saga Marvel. Ai benvenuti si è aggiunta ora Brie Larson.

La star di Captain Marvel ha condiviso il trailer di Ms. Marvel, con la didascalia:"Sei una supereroina, Kamala".



Iman Vellani, giovane star della serie, lo scorso anno dichiarò:"Il fatto che lo show sia stato realizzato e che includano questo personaggio nell'MCU è ciò che è importante. Non devo realmente far di tutto per far notare che sono musulmana e pachistana, viene tutto fuori nello show. La gente che vede una persona come me coinvolta in un progetto così grande è già abbastanza stimolante".



La co-creatrice Sana Amanat ha spiegato a Inquirer che la popolarità di Kamala Khan è cresciuta negli ultimi anni:"È cresciuta così tanto negli ultimi quattro anni e la diversità della nostra fanbase è così impressionante. Tutti adorano Ms. Marvel. Ciò dimostra che abbiamo una storia davvero fantastica e con grandi creatori. Penso che sia incredibilmente importante dire alle giovani donne e alle ragazze che hanno questo incredibile potere dentro di sé che ci sono degli eroi là fuori... ".



In ogni caso la preoccupazione degli appassionati è tanta, a causa dei nuovi poteri; i fan chiedono che la serie non snaturi Kamala Khan, uno dei personaggi maggiormente in ascesa tra quelli popolari targati Marvel.