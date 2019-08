Ms. Marvel: Carol Danvers potrebbe comparire nella nuova serie televisiva Marvel Studios

Durante la D23 Expo come sappiamo è stata annunciata una serie tv per Ms. Marvel, che arriverà sulla piattaforma di streaming on demand di prossima uscita Disney+.

Non ci sono ancora dettagli in merito, né tanto meno una data di uscita, ma ciò non impedisce ai fan di iniziare con le speculazioni sul progetto per piccolo schermo che sarà ovviamente basato sui fumetti Marvel incentrati sulla supereroina adolescente musulmana Khamala Khan.

Una di queste suggestioni vorrebbe la comparsa della Captain Marvel di Brie Larson: per chi non lo sapesse nei fumetti Marvel le due sono legate da una forte amicizia, anzi addirittura Kamala, una volta ottenuti i suoi poteri, decide di diventare una supereroina e fare del bene nel suo quartiere proprio per emulare le gesta di Captain Marvel, della quale è una super-fan.

Dato che Kevin Feige ha più volte ribadito quanto le serie televisive saranno legate ai progetti cinematografici MCU, e viceversa quanto i film per il cinema possano venire influenzati dagli spettacoli Disney+, far incontrare le due supereroine sembrerebbe uno step naturale, che di certo farebbe la gioia dei fan.

Anzi, a dire il vero, proprio il boss dei Marvel Studios a febbraio 2019, in occasione della fase promozionale del film stand-alone di Captain Marvel, aveva dichiarato: "Vogliamo portare Captain Marvel lì fuori in modo che prima o poi una giovane ragazza musulmana potrà esserne ispirata."

Anche la Larson, più o meno nello stesso periodo, aveva affermato: "Il mio sogno è Ms. Marvel possa far parte del sequel di Captain Marvel. L'obiettivo è questo."

Insomma, pare proprio una questione di quando, e non di se. Ma secondo voi l'incontro arriverà sulla serie Disney+ o sullo schermo cinematografico? Nella seconda delle ipotesi, vorrà dire che Captain Marvel 2 uscirà dopo la serie tv di Ms. Marvel? Staremo a vedere.

