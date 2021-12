Ms. Marvel, il cast sta lottando per non svelare i segreti della serie Disney+

Cresce l'attesa nei fan per l'arrivo di Ms. Marvel, la serie tv dell'MCU destinata a Disney+, che porterà Kamala Khan nel live action. Dopo il materiale pubblicato nelle ultime settimane i fan sono ansiosi di vedere come si svolgerà la trama della serie. E tra chi è ansioso che tutto ciò venga reso pubblico c'è anche il cast.

In una recente intervista per Variety, Laurel Marsden e Yasmeen Fletcher hanno approfondito il lavoro svolto nella serie tv e hanno scherzato sulla difficoltà nel mantenere il più stretto riserbo circa le dinamiche della trama. Su Everyeye trovate le prime immagini di Ms. Marvel.



"Davvero è molto difficile" ha dichiarato Marsden. E le ha fatto eco Yasmeen Fletcher:"Trovo davvero difficile mantenere i segreti ma lo facciamo. Proviamo" ha concluso ridendo l'attrice.

"Spero solo che rappresenti tutti come vogliamo che sia e che tutti si sentano toccati dalla storia tanto quanto noi, che tutti si preoccupino tanto quanto noi" ha ribadito.



Ms. Marvel racconta le vicende di Kamala Khan, una sedicenne pachistana americana di Jersey City. Aspirante artista, appassionata giocatrice e vorace autrice di fan-fiction, è una grande fan degli Avengers, e di uno in particolare: Captain Marvel. Ma Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ha ottenuto i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, alias Ms. Marvel e lo show debutterà nel 2022.



Nel frattempo è stata distribuita la nuova sinossi di Ms. Marvel, a poche settimane dalla sua uscita.